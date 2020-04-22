В Екатеринбурге загорелся торговый павильон

09:22 | 23.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в уральской столице загорелся торговый павильон на улице Мира.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:47 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 14 спасателей на трех спецмашинах.



Все работы нам месте происшествия завершились в 05:16 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»