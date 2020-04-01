В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении свердловчанина, внесшего недостоверные сведения о себе в ЕГРЮЛ

18:34 | 22.04.2020

Фото: city-yaroslavl.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Березовского, предоставившего документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о себе как руководителе юридического лица, об этом рассказали в прокуратуре Октябрьского района.



В ходе проверки было установлено, что фактически мужчина не является руководителем организации. Сейчас материалы дела направлены в органы полиции для дачи уголовно-правовой оценки.



Расследование дела контролирует прокуратура.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»