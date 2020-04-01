Стало известно, в каких районах Екатеринбурга живут самые интернет-активные пользователи

15:08 | 22.04.2020

Жители Урала повысили свои интернет-аппетиты. По итогам первого квартала 4G-трафик в сети МегаФона вырос более чем на 60% к аналогичному периоду прошлого года. Всего с января по март свердловские абоненты оператора скачали объем информации в сети, равный 436 миллионам просмотров клипа «UNO» группы Little Big.



Активный рост передачи данных в 4G зафиксирован на сети еще до введения в регионе режима самоизоляции. В апреле в Свердловской области существенных изменений по интернет-трафику не наблюдается.



Инженеры МегаФона проанализировали объем данных, переданных со всех 4G базовых станций в регионе и пришли к выводу, что самые интернет-активные пользователи живут и работают в Чкаловском, Ленинском и Кировском районах Екатеринбурга. Рекордсменами в глобальной сети признаны жители улиц Родонитовая, 8 марта и Софьи Ковалевской. Всего за день на скоростях 4G МегаФона здесь передают объем информации, сравнимый с более 3 тысячами просмотров онлайн-концертов во Вконтакте.



«С начала года мы провели модернизацию и расширили емкость сети LTE в 59 населенных пунктах региона. Теперь еще большее количество абонентов могут одновременно пользоваться самым быстрым интернетом, наслаждаясь онлайн-просмотром без задержек в загрузке. Средние скорости в наших 4G-сетях выросли до 20 Мбит/сек, что позволяет использовать мобильный интернет как альтернативу домашнему», – отмечает технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.



В Нижнем Тагиле в лидерах по мобильному интернет-трафику в 4G – Тагилстроевский и Дзержинский районы. Больше всех в интернете «сидят» в районе Черноисточинского шоссе и улиц Ленинградская и Парковая. Всего за сутки здесь загружают в сети данные, равные 1400 онлайн-концертам.



Для сравнения в третьем по численности городе региона – Каменске-Уральском – на скоростях 4G жители скачивают ежедневно до 680 онлайн-выступлений. Самые интернет-зависимые улицы города – Кунавина, Добролюбова и Алюминиевая.



Напомним, по данным независимого исследования iPhones.ru, мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в России.

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