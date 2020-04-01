Новости дня
15:03 | 22.04.2020
В Екатеринбурге полицейские задержали торговца кокаином
В квартире подозреваемого оперативники наркоконтроля обнаружили и изъяли порядка 280 граммов расфасованных и готовых к реализации наркотических средств, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Согласно справке о предварительном исследовании среди изъятого числятся: порядка 50 граммов кокаина, 72,5 грамма гашиша и марихуана массой порядка 155 граммов. Значительная часть изъятых вещественных доказательств находится на исследовании.
Подозреваемого для допроса доставили в дежурную часть отдела полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. В ведомстве отмечают, что ранее мужчина уже был судим по «наркотической» 228-ой статье УК РФ.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.
© «Вечерние ведомости»
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