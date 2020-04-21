Судебные приставы конфисковали автомобиль браконьера из Каменска-Уральского

10:35 | 22.04.2020

Судебные приставы Каменска-Уральского конфисковали автомобиль гражданина, который незаконно охотился. Машину обратили в доход государства.



Мужчина не имел разрешения на охоту, однако выстрелом из гладкоствольного ружья Ланкастер незаконно добыл сибирскую косулю. Затем он погрузил тушу косули в автомобиль УАЗ и отправился в посёлок Горный, где был задержан.



Автомобиль проходил как вещественное доказательство по делу, после судопроизводства машина подлежала конфискации в доход государства.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»