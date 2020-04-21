В Екатеринбурге закрыли на карантин «Уральский институт кардиологии»

09:56 | 22.04.2020

Фото: Уральский институт кардиологии

«Уральский институт кардиологии» в Екатеринбурге закрыли на карантин. Причиной стали пациенты, поступившие на прошлой неделе из ЦГБ № 1, где произошла вспышка коронавируса.



По словам директора кардиоцентра, прибывшие пациенты сейчас изолированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.



На данный момент поликлиника закрыта, но стационар продолжает работать в обычном режиме режиме. Никакие операции для нуждающихся пациентов не проводятся. Срок завершения карантина не назвали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»