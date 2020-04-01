Свердловчан предупредили о сильных дождях с грозами

18:14 | 21.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области 22 апреля ожидаются сильные дожди с грозами и ветер с порывами до 23 м/с. В связи с этим в региональном ГУ МЧС уральцев попросили соблюдать правила безопасного поведения.



Свердловчанам рекомендуется по возможности оставаться дома, во время грозы не пользоваться электроприборами, не укрываться под деревьями и ограничить проведение работ на открытом воздухе. Кроме того, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Также водителям стоит быть максимально бдительными за рулем.



Обо всех происшествиях стоит сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»