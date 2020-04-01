В Туринске в отношении свердловчанки возбудили уголовное дело из-за фиктивной постановки на учет трех иностранных граждан

18:02 | 21.04.2020

Фото: poselok-europa.ru

В Туринске по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении женщины, поставившей у себя дома на регистрационный учет трех иностранных граждан.



Как сообщили в прокуратуре Туринского района, свердловчанка предоставила в МВД уведомления о прибытии в дом трех граждан Республики Таджикистан. Однако после опроса иностранцев, было установлено, что их постановка на учет произведена фиктивно.



В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»