Около ТРЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге изменили схему дорожного движения

15:59 | 21.04.2020

Фото: multilisting.su

На перекрестке Репина – Волгоградская в Екатеринбурге около ТРЦ «Радуга-парк» изменилась схема дорожного движения ради увеличения пропускной способности улицы Волгоградской.



Теперь водители, которые едут со стороны улицы Викулова, не смогут повернуть налево. Перекресток с двух полос можно проезжать только прямо, а из крайнего правого ряда можно поворачивать налево.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»