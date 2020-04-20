Екатеринбуржцы пройдут опрос о присвоении названия восьмому району

11:57 | 21.04.2020

Фото: гордума Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 1 по 14 мая пройдёт онлайн-опрос, в рамках которого горожане смогут присвоить восьмому административному району название Академический.



Согласно плану, опросят минимум 11 тысяч человек. Им зададут вопрос: «Согласны ли вы с присвоением административно-территориальной единице Свердловской области, созданной путём преобразования административно-территориальных единиц Свердловской области "Верх-Исетский район города Екатеринбурга" и "Ленинский район города Екатеринбурга" в форме выделения части их территорий, наименования "Академический район города Екатеринбурга?"».



Горожане смогут высказать своё мнение в электронной форме на портале администрации города в течение двух недель.Результаты будут направлены в гордуму не позднее 15 мая.



Когда решение о названии района примут на уровне муниципалитета, документы будут направлены в Законодательное собрание Свердловской области, а затем уже в Москву.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»