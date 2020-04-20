Судебные приставы в Екатеринбурге опечатали ещё один бар

11:30 | 21.04.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской областигумчс

Судебные приставы Ленинского районного отдела УФССП России по Свердловской области приостановили деятельность бара «Крафт Депо» (ул.Большакова, 85) на 11 суток по решению суда.



Бар продолжал работу в нарушение Указа Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Судебные приставы Ленинского районного отдела УФССП России по Свердловской области возбудили исполнительное производство, выехали в адрес магазина и опечатали входные группы в указанное помещение, предупредив руководителя организации-должника об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»