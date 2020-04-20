В Реже на 60 суток опечатали кафе-бар, нарушившее карантин

10:51 | 21.04.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Суд и судебные приставы на 60 суток приостановили деятельность кафе-бара «Старый город», которое продолжало работать в режиме нерабочих дней.



Своей деятельностью кафе нарушило Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указ губернатора «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



В Режевском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области возбудили исполнительное производство. Вход в помещение опломбирован и опечатан. Должника предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»