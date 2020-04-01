Число заражённых коронавирусом в больнице №1 Екатеринбурга выросло до 91

20:35 | 20.04.2020

Фото: больница1.екатеринбург.рф

В больнице №1 Екатеринбурга число заражённых выросло до 91, об этом сообщил главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский.



Среди заболевших 16 медицинских работников и 75 пациентов. Ранее удавалось подтвердить лишь 78 случаев инфицирования.



На данный момент больница закрыта на карантин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»