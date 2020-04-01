В Свердловской области распалось объединение уральских ломбардов

17:10 | 20.04.2020

Фото: russianjeweller.ru

Ассоциация уральских ломбардов в Свердловской области, образованная в 2001 году, находится в стадии ликвидации.



Как рассказал «Новому Дню» президент НП «Ассоциация Уральских ломбардов» Евгений Потоцкий, предприниматель принял решение о ликвидации своего бизнеса еще в прошлом году, в связи с чем организация вышла из Ассоциации. Другие члены некоммерческого партнерства не смогли выбрать нового президента и потому деятельность объединения было решено прекратить. Главу объединения назначили и ликвидатором.



Как сообщается на официальном сайте, объединение отстаивало интересы уральских ломбардов в Государственной думе, участвовало в создании и продвижении «дорожной карты» ломбардов РФ, доказывало преждевременность создания саморегулируемой организации. Сообщество насчитывало более 50 участников.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»