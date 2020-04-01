На автовокзале в Нижнем Тагиле билеты будут продавать по паспортам

16:08 | 20.04.2020

Фото: yandex.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продаже билетов пассажирам только при предъявлении паспорта или иного удостоверения личности.



Как сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на начальника городского автовокзала Вячеслава Эйвазова, в соответствии с Указом все билеты в любом направлении будут продаваться только по паспорту или удостоверению личности с 21 апреля.



Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлен бессрочно, до особого распоряжения.



Добавим, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»