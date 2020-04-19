На Урале следователи разыскивают пропавшего мужчину

12:17 | 20.04.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Артинский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области разыскивает без вести пропавшего Александра Стефановича, 01.08.1983 г.р.



В феврале 2017 года мужчина выехал из Кургана и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Последнее установленное местонахождение – 181 километр трассы Пермь - Екатеринбург, на территории Ачитского городского округа Свердловской области, где 16.04.2017 года мужчина пешком шёл по автодороге по направлению в сторону Перми.



Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, брови дугообразные щетинистые, глаза голубые, нос средний вогнутый; подбородок скошенный, волосы прямые, короткие, светло-русые. В области правой руки, левой руки, груди и спины имеются татуировки. Размер обуви 38-41.



Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения. Сообщить информацию нужно по телефонам в городе Красноуфимске: 8 (34394) 7-63-22, 5-06-02 либо по линии «02», а также по телефонам в п.г.т. Арти: 8(34391)7-16-32, 7-16-97.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»