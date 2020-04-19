На Урале конфисковали и уничтожили партию алкоголя

11:41 | 20.04.2020

Фото: ugpressa

Судебные приставы Камышловского районного отдела УФССП России по Свердловской области конфисковали и передали на уничтожение алкогольную продукцию.



Установлено, что мужчина незаконно реализовал алкогольную продукцию известных зарубежных и отечественных марок на дому в одном из сел Камышловского района. В суде мужчина объяснил, что приобретал алкогольную продукцию на свадьбу, а потом решил алкоголь реализовать.



Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа 30 000 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Изъято в общей сложности 168 бутылок, общим объемом 90 литров.



Партия передана для уничтожения в ТУ «Росимущество». Путем электронного списания денежных средств со счетов должника было взыскано 30 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»