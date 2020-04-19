Пожар в Екатеринбурге унёс жизни 12 лошадей и 5 собак

09:46 | 20.04.2020

Фото очевидцев

Сегодня, 20 апреля, в Екатеринбурге на улице Кировградской произошёл пожар в конюшне, в результате чего погибли 12 лошадей и пять собак.



«Вспыхнули надворные постройки, где находились животные и хранилось сено. Сейчас на месте работают 23 спасателя. Причину пожара установят позже»,- сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Людей в конюшне во время пожара не было, хозяев погибших животных предстоит установить.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»