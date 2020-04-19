На трассе Екатеринбург - Тюмень ввели реверсивное движение

09:07 | 20.04.2020

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

Сегодня, 20 апреля, на 220-240 км трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень ввели реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Изменения связаны с тем, что на этом участке ведётся капитальный ремонт дороги. Движение будет регулироваться светофором. Снимут ограничения после окончания работ.



Водителей просят отнестись к изменениям с пониманием, заранее планировать свой маршрут, следить за знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»