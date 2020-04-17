В Москве от коронавируса скончался 30-летний мужчина

01:20 | 19.04.2020

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По последним данным Оперштаба, в Москве скончались ещё 28 человек с коронавирусом и пневманией.



Самому молодому умершему - 30 лет, у него был сахарный диабет. Остальные скончавшиеся также имели сопутствующие заболевания -гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит.



В России сегодня официально подтвердили 4785 новых диагнозов COVID-19. Всего - 36 793 зарегистрированных случая. Напоминаем о введенных режимах самоизоляций - по мнению множества экспертов, прервать цепочку заражений можно соблюдая домашнюю изоляцию и социальную дистанцию.

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