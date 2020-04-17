Свердловчанка со смертельным заболеванием просит у уральцев помощи

22:00 | 18.04.2020

Фото: news.liga.net



Свердловчанка Дарья Антропова просит финансовой помощи у неравнодушных уральцев. Врачи диагностировали женщине экстраскелетную саркому Юинга.



Симптомы появились у свердловчанки ещё в мае 2019 года. Тогда медики выявили в Дарьи опухоль в ягодичной области.



«Меня отправили лечиться в гематологический центр на базе 7 горбольницы, где мне провели с августа по январь 4 курса химиотерапии по протоколу ОЛЛ-2009. После 1 курса вроде стало легче, но потом боли возобновились, и опухоль выросла в 1,5 раза!», - рассказывает Дарья.



Врачи смогли поставить точный диагноз только после повторной биопсии в январе. Теперь ей необходимо пройти лечение в московской клинике, его стоимость составляет 1 000 000 рублей.



Всех неравнодушных граждан просят распространить информацию в соцсетях.



Перевести средства для помощи можно на карты Сбербанка 4276 1600 1116 4424 (Дарья Михайловна А.), УБРиР (Уральский Банк Реконструкции и Развития) 4301 8060 0713 5260 (Дарья Михайловна А.), а также Открытие 5442 1816 3845 0331 (Кирилл Вячеславович Ш.).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»