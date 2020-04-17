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14:19 | 18.04.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
На Среднем Урале с марта разыскивают пропавшего без вести мужчину
Приметы: рост 178 см, xудощавое телосложение, чёрные волосы. В день исчезновения был одет в камуфляжную куртку зелёного цвета, синие спортивные штаны, камуфляжные сапоги зелёного цвета и синюю шапку.
Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшего – сообщите об этом инфоргу поиска Олесе по номеру телефона 8-922-21-90-672.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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