На Среднем Урале с марта разыскивают пропавшего без вести мужчину

14:19 | 18.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловском посёлке Сосьва без вести пропал 26-летний Валентин Кремис. Последний раз его видели 8 марта. Мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 178 см, xудощавое телосложение, чёрные волосы. В день исчезновения был одет в камуфляжную куртку зелёного цвета, синие спортивные штаны, камуфляжные сапоги зелёного цвета и синюю шапку.



Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшего – сообщите об этом инфоргу поиска Олесе по номеру телефона 8-922-21-90-672.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»