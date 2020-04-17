В России зарегистрировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах. Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3057 (+467) человек.За сутки зафиксировано 40 летальных случаев: 21 в Москве, 4 в Воронежской области, 2 в Республике Ингушетия, 2 в Псковской области, 1 в Калужской области, 1 в Ивановской области, 1 в Мурманской области, 1 в Новгородской области, 1 в Свердловской области, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Орловской области, 1 в Волгоградской области, 1 в Кемеровской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Краснодарском крае.За весь период в России от коронавируса скончалось 313 человек.