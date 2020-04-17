Уральский музей собирает продукты для пенсионеров

09:58 | 18.04.2020

В Екатеринбурге «Немузей мусора» (ул. Антона Валека, 12) обьявил сбор продуктов для пожилых людей, кто изолировался из-за коронавируса.



«Сегодня непростые времена, и мы благодарны проекту, который дает возможность объединиться нам всем. Мы будем работать ежедневно с 10:00 до 20:00 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Бесконтактно у нас можно помочь пожилым людям»,- рассказали авторы проекта.



Сообщается, что на площадке принимают крупы, соль, сахар, консервы, макароны, чай и мыло. Срок годности должен быть не меньше шести месяцев для продуктов и не менее 12 — для дезинфицирующих средств.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»