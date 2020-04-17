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09:58 | 18.04.2020
Уральский музей собирает продукты для пенсионеров
«Сегодня непростые времена, и мы благодарны проекту, который дает возможность объединиться нам всем. Мы будем работать ежедневно с 10:00 до 20:00 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Бесконтактно у нас можно помочь пожилым людям»,- рассказали авторы проекта.
Сообщается, что на площадке принимают крупы, соль, сахар, консервы, макароны, чай и мыло. Срок годности должен быть не меньше шести месяцев для продуктов и не менее 12 — для дезинфицирующих средств.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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