Замглавы Екатеринбурга дала поручение подчиненным мониторить пасхальную службу в храмах

19:23 | 17.04.2020

фото екатеринбург.рф

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Куземка поставила задачу районным администрациям проводить мониторинг пасхальных служб в городских храмах, учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в мэрии.



Сотрудникам райадминистраций поставлена задача вечером 18 апреля провести фотофиксацию снаружи и внутри городских храмов из расчета 5 минут на 1 храм.



В своем неофициальном поручении при этом Екатерина Кузёмка ссылается на указание резиденции, не уточняя, резиденции губернатора или полпреда президента по УрФО.



С какой целью Екатерина Куземка решила мониторить пасхальную службу в храмах, неизвестно.

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