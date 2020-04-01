Уралвагонзавод приобрёл для Нижнего Тагила оборудование для проведения тестов на коронавирус

18:26 | 17.04.2020

Фото: tokendaily.co



Уралвагонзавод приобрел для Нижетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии стационарное лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус, об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



Новое оборудование позволяет медикам проводить по 200 анализов в сутки, каждый из которых готовится 5,5 часов. Это позволяет почти в 2 раза увеличить существующие городские лабораторные мощности, благодаря чему медики получают дополнительные возможности для предотвращения распространения COVID-19.



На сегодняшний день медики Нижнего Тагила выявили 5 случаев заболевания. В Свердловской области подтверждено 115 случаев COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»