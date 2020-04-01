В Свердловской области пропал без вести 54-летний мужчина

15:53 | 17.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 54-летнего Владимира Жихарева, который ушел из дома в деревне Толмачева, Махневское МО, 14 апреля и не вернулся.



Приметы: рост 180 см, крепкого телосложения, лысый, зеленые глаза.



На момент пропажи мужчина был одет в бушлат зеленого камуфляжного цвета, камуфляжный костюм, резиновые сапоги с мехом и черную шапку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Анатольевича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Анастасии 8-950-639-66-66.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»