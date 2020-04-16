В России зафиксировали за сутки 4070 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Росси зафиксировано 4070 новых случаев заражения COVID-19. По словам представителя информационного центра по коронавирусу, выздоровели за сутки 286 человек, а скончались 41.Медики сделали за сутки 104,6 тысяч исследований на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются 129 тысяч россиян.Всего за всю эпидемию в России зафиксировано 32 007 случая заражения коронавирусом.