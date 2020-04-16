В Березовском закрыли мастерскую из-за нарушения карантина

12:23 | 17.04.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Березовском по решению суда на 30 суток приостановлена деятельность мастерской «Изготовление ключей». Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.



– Причиной для приостановления деятельности стало нарушение исполнения Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указа Губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», – рассказали в УФССП.



На основании документов было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещения. Хозяину мастерской вручили предупреждение об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»