МЧС предупреждает, что ношение защитной маски на улице нецелесообразно

09:19 | 17.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

МЧС сообщает, что защитная маска необходима в местах скопления людей: в магазине, общественном транспорте, при уходе за больным. На улице же носить маску не стоит, приводит рекомендации ведомства ТАСС.



— Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, — рекомендуют в МЧС.



Помимо этого, в рекомендациях также сказано, что одну и ту же защитную маску нельзя носить все время, так как на ней скапливаются бактерии, из-за чего можно дважды себя инфицировать. Кроме того, защитная маска должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. А после снятия маски необходимо помыть руки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»