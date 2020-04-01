В Свердловской области под медицинским наблюдением находятся 4444 человека

20:22 | 16.04.2020

Фото: rodniva.by

В Свердловской области под наблюдением медиков из-за пандемии коронавируса находятся 4444 гражданина, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



В стационарах области находятся 138 человек с подозрением на COVID-19. Всего в регионе 105 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из них 44 человека уже здоровы и выписаны из больниц.



Отметим, что за прошедшие сутки медики обследовали на коронавирус 932 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»