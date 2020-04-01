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19:27 | 16.04.2020

Фото: ОМВД России по Режевскому району

Полиция Свердловской области раскрыла серию грабежей

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела по факту нескольких эпизодов грабежей, об этом сообщает ОМВД России по Режевскому району.

Было установлено, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, украл из кафе ящик для пожертвований, в котором было 1600 рублей.

Через несколько дней мужчина обокрал возвращавшуюся из магазина 70-летнюю женщину, сумма ущерба составила 3990 рублей, на следующий день, также в состоянии опьянения, обвиняемый попытался украсть у 70-летней пенсионерки кошелек с 200 рублями.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за преступления такого рода. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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