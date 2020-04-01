Сотрудники МЧС попросили сверловчан быть осторожными во время непогоды

18:25 | 16.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области попросили уральцев быть осторожными во время непогоды. Согласно прогнозам синоптиков, 16 и 17 апреля местами ожидаются мокрый снег с дождем и порывы ветра до 16 м/с.



Спасатели советуют свердловчанам оставаться дома и ограничить проведение работ на воздухе, а также избегать нахождения около стен домов, чтобы избежать травмирования от падения шифера.



Водителям рекомендуют не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций.



Кроме того, не стоит забывать о том, что сильный ветер может способствовать осложнению пожароопасной обстановки. Поэтому уральцам стоит исключить использование открытого огня м проверить исправность пламегасителей отопительных печей.



О всех непредвиденных ситуациях следует сообщат по номеру «101».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»