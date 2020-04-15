Шесть новых случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

12:53 | 16.04.2020

Фото: tsargrad.tv

В Свердловской области выявлено еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Заболевшие, чей диагноз подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области», – жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района.



Всего на Среднем Урале на сегодняшний день зарегистрировано 111 случаев заражения.



Состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.



За минувшие сутки выписаны три человека – уральские врачи, таким образом, вылечили 47 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»