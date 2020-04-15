В Нижнем Тагиле начали ремонтировать дороги

10:21 | 16.04.2020

В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал ремонт дорог.



На улице Свердлова специалисты ООО «УБТ-Сервис» уже снимают старое асфальтобетонное покрытие. Ремонт затронет и бордюры. Также рабочим предстоит уложить два новых слоя дорожного покрытия – начать этот процесс планируется на следующей неделе.



Согласно плану, следующей улицей, где пройдёт ремонт в рамках соцпроекта, станет ул. Юности.



«Если в 2019 году в рамках БКАД мы обновили порядка 350 тыс. кв. м дорожного полотна, то за этот сезон нам предстоит отремонтировать уже свыше 408 тыс. кв. м. До 25 сентября 2020 года все работы на объектах, включенных в национальный проект, должны быть завершены»,- рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»