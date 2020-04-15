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09:56 | 16.04.2020
Свердловчанам рассказали о сроках, когда закончится отопительный сезон
По его словам, неделю назад власти думали о досрочном прекращении подачи тепла, но на улице похолодало, поэтому к вопросу необходимо будет вернуться в начале майских праздников. При этом, по словам Смирнова, до конца этого года абонентам не будут зачисляться пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг, однако оплачивать услуги надо вовремя, ведь иначе без зарплат останутся работники ЖКХ.
Кроме того, сообщается, что главы муниципальных образований могут по своему усмотрению завершить отопительный сезон, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней составит не меньше восьми градусов тепла.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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