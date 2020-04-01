«Уральские авиалинии» привезут из Бангкока в Екатеринбург 200 россиян

20:50 | 15.04.2020

Фото: aviav.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставит из Тайланда в Екатеринбург 200 россиян. Рейс из Бангкока запланирован на 19 апреля, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.



Планируется, что пассажиры рейса U6-3782 вылетят из Бангкока в 15:40, а прибудут в уральскую столицу в 00:55 по местному времени. Перелет будет выполняться на самолете A321neo.



Отмечается, что организация эвакуационного рейса проводится по графику, утвержденному Росавиацией при содействии правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»