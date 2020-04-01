Главный свердловский участковый поменял службу в полиции на работу в правительстве

Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов. Фото: www.usue.ru

В ГУ МВД России по Свердловской области появилась новое вакантная должность. Как стало известно veved.ru, рапорт об увольнении по выслуге лет написал начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полковник Дмитрий Шиловских. Он отработал в органах внутренних дел более 25 лет, заслужив авторитет среди личного состава как в свердловской полиции, так и тюменской – с 2007 по 2012 год Шиловских возглавлял УВД Тюмени.По информации издания, которую подтвердили три независимых источника, Дмитрий Шиловских с 1 апреля назначен на должность начальника отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Он заменил Анатолия Соложнина, который добросовестно отработал в должности несколько лет и вышел на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста.Собеседники veved.ru отметили, что назначения Дмитрия Шиловских добивался заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, который ранее занимал высокие должности в силовых структурах. Таким образом, он смог усилить свой аппаратный вес в региональном правительстве.Добавим, что новая должность для Дмитрия Шиловских является в целом профильной – он будет контролировать антитеррористическую защищенность объектов, заниматься контролем безопасности питания в образовательных учреждениях, в том числе, в детских садах, проводить превентивные меры в целях недопущения ЧС в учреждениях образования.