Новым тренером уральского ХК «Автомобилист» стал канадец Билл Питерс

17:01 | 15.04.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» представил новый тренерский штаб. Главным тренером команды стал канадец Билл Питерс.



Помощниками Питерса назначены Перри Перн, Герман Титов, Евгений Шалдыбин и Константин Власов.



Питерс был главным тренером сборной Канады на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов. В 2016 команда взяла золотые медали. На Кубке мира 2017 входил в тренерский штаб Майка Бэбкока в качестве ассистента, тогда сборная Канады выиграла Кубок мира. В сезоне 2018/19 стал выиграл с «Калгари» первое место в Западной конференции НХЛ, а в на Матче Звезд НХЛ 2019 был главным тренером сборной Западной Конференции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»