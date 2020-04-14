Коронавирус скорректировал трафик «Уральских авиалиний»

09:45 | 15.04.2020

Фото: всепассажиры.рф

Авиакомпания «Уральские авиалинии» провела изменения по части перевозок. Теперь некоторые самолеты будут перевозить груз.



Компания приняла такое решение в связи с пониженным спросом на пассажирские рейсы и повышенным – на грузовые. Приоритетными направлениями в доставке грузов остаются грузы первой необходимости. В их число входят медикаменты, медоборудование и средства защиты.



Наиболее активное авиасообщение завязано на рейсах из Китая.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»