100 новых базовых станций МегаФона ускорили интернет на Среднем Урале

19:58 | 14.04.2020

Мобильный интернет в смартфонах свердловчан стал еще более стабильным и быстрым. МегаФон запустил свыше 100 новых базовых станций стандарта 4G в 50 населенных пунктах Свердловской области.



В Екатеринбурге техническая служба оператора с помощью BIG DATA и специально разработанных МегаФоном систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост голосового трафика и интернета в микрорайонах Академический, ВИЗ, Пионерский, Юго-Западный, Уралмаш, Эльмаш и в центре города. Здесь на 31 улице заранее были установлены новые телеком-объекты, которые позволят абонентам всегда быть на связи и скачивать больше данных при сохранении высокой скорости интернета.



«В крупных городах мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и небольшие населенные пункты, где есть спрос на быстрый интернет. Там за последние двенадцать месяцев мы запустили более 100 базовых станций 4G. Благодаря этому связь стала надёжнее, а скорости мобильного интернета еще выше более чем для полумиллиона свердловчан», – отметил технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.



В Свердловской области МегаФон расширил 4G-покрытие в городах Арамиль, Асбест, Березовский, Верхотурье, Верхняя Тура, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Каменск-Уральcкий, Краснотурьинск, Кушва, Лесной, Михайловск, Новоуральск, Нижние Серги, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Серов и Североуральск.



Помимо работ в крупных городах инженеры оператора также улучшили сигнал и скорость передачи данных в небольших селах, поселках и деревнях региона с населением от 200 человек. Улучшения могут оценить жители населенных пунктов Арти, Баранчинский, Большой Исток, Битимка, Верхнее Дуброво, Елань, Лосиный, Мартюш, Новоуткинск, Новоалексеевское, Нейво-Рудянка, Растущий, Решеты, Садовый, Туринская Слобода, Шаля, Шайдурово и другие.



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