На улице Объездной в Екатеринбурге перевернулся автомобиль

18:44 | 14.04.2020

В уральской столице произошло ДТП на улице Объездной. Иномарка «Фольксваген Поло» в результате невыясненных обстоятельств опрокинулась и влетела в бордюр.



Уточним, авария случилась на участке между улицами Амундсена и Серафимы Дерябиной.



Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»