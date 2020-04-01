В Нижнем Тагиле осудят мужчину, обвиняемого в убийстве

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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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По данным следствия, 1 февраля этого года обвиняемый отмечал свой день рождения с двумя знакомыми. Сначала они распивали водку, а на третий день приобрели два литра чистого спирта, который при разведении с водой преобразовался в четыре литра «горячительного».
3 февраля в ходе затянувшегося застолья между именинником и его знакомым произошел словесный конфликт, на почве которого обвиняемый вооружился самодельным деревянным пуфом, который бросил в голову своего оппонента. После этого он стал бить знакомого руками и ногами, а также наносить удары ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.
Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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