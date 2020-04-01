В Алапаевске опечатали магазин «Фермер»

11:37 | 14.04.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Алапаевске суд и судебные приставы на десять дней приостановили деятельность магазина «Фермер», в котором не соблюдался дезинфекционный режим.



Установлено, что на рабочих местах не проводилась термометрия продавцов, отсутствовали график уборки помещений и бактерицидные лампы, а сама уборка проводилась без необходимых дезрастворов. Таким образом, владелец нарушил Указ Президента России «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и Указа губернатора «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Магазин опечатали. Предпринимателя предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»