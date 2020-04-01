10:58 | 14.04.2020

1 мая в Верхней Пышме пройдёт легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Ради мероприятия в городе перекроют несколько улиц, это обозначено в соответствующем постановлении администрации Верхней Пышмы. Так, с 8:00 до 15:00 движение транспорта будет закрыто:



- по пр. Успенскому от ул. Калинина до ул. Кривоусова;

- по ул. Кривоусова от пр. Успенского до ул. Калинина;

- по ул. Щорса от ул. Кривоусова до пр. Успенского;

- по ул. Спицына от ул. Кривоусова до пр. Успенского;

- на въездах-выездах из дворов и с прилегающих улиц на вышеуказанные участки дорог.



Кроме того, в день мероприятия с 8:00 запретят парковку транспорта на площади Дворца спорта УГМК, площади Дворца культуры «Металлург» и на площадке напротив школы №22.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»