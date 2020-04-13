Свердловские наряды ДПС вновь будут ловить нарушителей ПДД

10:31 | 14.04.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области пройдёт операция «Безопасная дорога», в рамках которой наряды ДПС с 14 по 17 апреля будут пресекать нарушения ПДД на федеральных и региональных автодорогах.



В рамках операции автоинспекторы на служебных автомобилях без специальной окраски проведут и скрытый контроль за дорожным движением. Они будут фиксировать нарушения ПДД водителями, которые допускают выезд на полосу встречного движения.



За такое нарушение грозит 5000 рублей штрафа или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении водителю грозит лишение прав сроком на 1 год.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»