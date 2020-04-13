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10:31 | 14.04.2020
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Свердловские наряды ДПС вновь будут ловить нарушителей ПДД
В рамках операции автоинспекторы на служебных автомобилях без специальной окраски проведут и скрытый контроль за дорожным движением. Они будут фиксировать нарушения ПДД водителями, которые допускают выезд на полосу встречного движения.
За такое нарушение грозит 5000 рублей штрафа или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении водителю грозит лишение прав сроком на 1 год.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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