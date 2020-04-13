 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:31 | 14.04.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловские наряды ДПС вновь будут ловить нарушителей ПДД

В Свердловской области пройдёт операция «Безопасная дорога», в рамках которой наряды ДПС с 14 по 17 апреля будут пресекать нарушения ПДД на федеральных и региональных автодорогах.

В рамках операции автоинспекторы на служебных автомобилях без специальной окраски проведут и скрытый контроль за дорожным движением. Они будут фиксировать нарушения ПДД водителями, которые допускают выезд на полосу встречного движения.

За такое нарушение грозит 5000 рублей штрафа или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении водителю грозит лишение прав сроком на 1 год. 

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:31 | 14.04.2020
Свердловские наряды ДПС вновь будут ловить нарушителей ПДД

10:18 | 14.04.2020
Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает рейсы из Москвы в Екатеринбург

09:59 | 14.04.2020
С уральского предприятия взыскали более 700 тыс. руб. в пользу сотрудников

09:40 | 14.04.2020
В Екатеринбурге на четыре дня изменится маршрут автобуса № 57а

09:27 | 14.04.2020
Три машины за ночь сгорели на разных участках одной улицы Екатеринбурга

09:11 | 14.04.2020
В Свердловской области ограничили доступ на кладбища

13.04.2020

20:10 | 13.04.2020
В Свердловской области коронавирусом заболел сотрудник полиции

19:38 | 13.04.2020
В Екатеринбурге обокрали автосалон Land Rover

19:24 | 13.04.2020
Губернатор Свердловской области попросил уральцев сообщать о некачественной дезинфекции подъездов

19:06 | 13.04.2020
Роспотребнадзор Свердловской области потребовал запретить посещение храмов на время пандемии

18:40 | 13.04.2020
В Свердловской области горели домики на базе отдыха

18:32 | 13.04.2020
Начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого в Пермском крае

18:31 | 13.04.2020
Виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге оставили под стражей

18:09 | 13.04.2020
В Екатеринбурге начали устранять аварию на водопроводе в переулке Красном

17:59 | 13.04.2020
В столице Урала стартует INNOPROM ONLINE

17:46 | 13.04.2020
95% свердловских пенсионеров досрочно получили выплаты на дому

17:29 | 13.04.2020
Игорь Сапко вошел в топ-30 эффективных депутатов Госдумы

17:26 | 13.04.2020
Екатеринбургский школьник стал победителем всероссийской инженерной олимпиады

17:00 | 13.04.2020
В Екатеринбурге осудили грузчика, жестоко убившего свою бабушку

16:54 | 13.04.2020
Минтербезопасности Пермского края предупреждает о новых схемах мошенничества

16:42 | 13.04.2020
Операторы связи обратились к главе Екатеринбурга с просьбой не допустить коллапса в отрасли

16:31 | 13.04.2020
В Свердловской области пройдут рейды по пресечению выездов на «встречку»

16:27 | 13.04.2020
В Перми проводится дезинфекция подходов к учреждениям здравоохранения

16:10 | 13.04.2020
Екатеринбургская епархия заявила о соблюдении мер безопасности против COVID-19 в Вербное воскресенье

15:48 | 13.04.2020
РЖД отменяет несколько поездов из Екатеринбурга

15:43 | 13.04.2020
В Прикамье проведено почти 16 тысяч исследований на коронавирус

15:34 | 13.04.2020
«Горьковка» приглашает пермяков посмотреть лекции по истории

15:26 | 13.04.2020
«Облачный» экзамен на «отлично» сдали магистранты Технического университета УГМК

15:19 | 13.04.2020
Учитель гимназии в Екатеринбурге проводит уроки в Instagram

15:11 | 13.04.2020
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Прикамье разрешил работу шиномонтажных организаций

14:55 | 13.04.2020
В Екатеринбурге осудят бывшего кондуктора, который за ночь угнал три автобуса

14:31 | 13.04.2020
В столице Урала стартуют репетиции Парада Победы

14:31 | 13.04.2020
ВЭБ.РФ и «Доктор рядом» запустили проект бесплатной телемедицинской помощи

14:10 | 13.04.2020
В Свердловской области за выходные зафиксировали 280 нарушений особого режима

14:03 | 13.04.2020
В Пермском крае начнут производить овсяное молоко

13:48 | 13.04.2020
На участке трассы Екатеринбург – Курган введено одностороннее движение

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 