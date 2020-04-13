В Екатеринбурге на четыре дня изменится маршрут автобуса № 57а

09:40 | 14.04.2020

В столице Урала из-за проведения репетиции Парада Победы на четыре дня изменится маршрут движения автобуса № 57а.



Подготовка к Параду пройдёт 14, 16, 21 и 23 апреля. В связи с этим в городе в эти дни некоторые улицы для проезда будут закрыты. Так, с 9:00 до 13:00 перекроют 2-ю Новосибирскую улицу от Палисадной до Чемпионов.



В это время автобус №57а поедет по улицам Титова и Селькоровская до остановки «Южная подстанция».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»