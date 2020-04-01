В Екатеринбурге начали устранять аварию на водопроводе в переулке Красном

18:09 | 13.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга



В переулке Красном в Екатеринбурге «Водоканал» начал устранение аварии на водопроводе. По словам директора «Горводопровод» МУП «Водоканал» Владимира Косолапова, ближайшие дома и офисы временно переключили на другие водопроводные ветки.



Речь идет о водопроводе диаметром 600 миллиметров. Сейчас бригада рабочих устанавливает причину аварии.



«В соцсетях то и дело сообщают о повышенной нагрузке на системы Горводопровода из-за ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом. Но наблюдается обратная картина. В обычном режиме, когда рано утром жители вставали на работу и, буквально, одновременно умывались, завтракали, мыли посуду, нагрузка на сети была максимальной. Теперь же, когда екатеринбуржцы находятся дома и просыпаются в разное время, нагрузка стабилизировалась и равномерно распределилась в течение дня. С точки зрения гидравлики, это более щадящий режим для сетей. Отсюда и меньшее количество аварий, что уже подтверждает статистика», – рассказал Владимир Косолапов.



Также директор «Горводопровода» отметил, что в текущем сезоне предприятию удастся выйти за рубеж в 25-30 километров переложенных сетей благодаря дополнительному финансированию. Кроме того, он подчеркнул, что в пересчёте на один километр эксплуатируемых сетей количество аварий за первые три месяца 2020 года снизилось на 25 процентов по сравнению с аналогичными периодами двух последних лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»