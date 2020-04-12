В Екатеринбурге зафиксирован рекордно низкий индекс самоизоляции

12:32 | 13.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 13 апреля, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и других городах. Помимо прочего, индекс оказался рекордно низким и для самой столицы Урала. На данный момент он составляет 2.3 балла.



Напомним, что в Яндекс.Картах появилась оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше. Сейчас в Москве индекс составляет 3,3 балла, в Челябинске – 2.3, а в Нижнем Тагиле – 2.7. Самый высокий показатель на Урале – 2.9 балла – отмечается лишь в Перми. А самая критичная отметка зафиксирована снова в Кемерово, там индекс самоизоляции показывает всего 1.4 балла.



Добавим, что особые режимы на территориях регионов введены для безопасности россиян и купирования распространения коронавируса COVID-19. В Свердловской области такой режим введен до 20 апреля. Однако, судя по данным Яндекс.Карт не все жители подчиняются указу губернатора и президента, покидая свои дома во время стремительного распространения COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»