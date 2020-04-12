На Урале установлена подстанция, питающая трамвайную ветку между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

11:58 | 13.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

Специалисты «Облкоммунэнерго» установили трансформаторную подстанцию, которая обеспечит электроснабжением часть трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Сейчас энергетики занимаются подключением подстанции.



Как сообщает пресс-служба энергокомпании, мощность подстанции составляет 2*250 кВА. Объект установили там, где, согласно проекту, расположится трамвайное кольцо. Сейчас рабочие роют траншеи, чтобы затем проложить кабельные линии.



Стоимость работ, которые проводятся в рамках договора техприсоединения с управлением капитального строительства Верхней Пышмы, составила 7,5 млн рублей.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»